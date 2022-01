'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder': Nombre oficial de la nueva serie de Amazon

La serie de Amazon de “The Lord of the Rings” (El señor de los anillos) se ha forjado un nombre.“The Lord of the Rings: The Rings of Power” (El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder) se anunció el miércoles como el título completo del drama que debutará el 2 de septiembre, con episodios semanales en el servicio de streaming.

En un comunicado, los productores JD Payne y Patrick McKay dijeron que la serie unirá “todas las principales historias de la Segunda Edad de la Tierra Media”, incluida la creación de los anillos, el ascenso de Sauron, el Señor Oscuro; la historia de Númenor y la Última Alianza de elfos y hombres.

Amazon anunció el título a lo grande, lanzando un video en el que las letras del nombre se crean en metal en una fundición.

Una nueva era comienza el 2 de septiembre, 2022. Un viaje a la Tierra Media con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. #ElSeñordelosAnillos #LOTRonPrime #LOTR pic.twitter.com/TbSMf2JcBb — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) January 19, 2022

La serie está ambientada miles de años antes de los sucesos en las famosas novelas de fantasía y aventura de J.R.R. Tolkien “The Lord of the Rings” y “The Hobbit” (El Hobbit). Seguirá a personajes nuevos y conocidos que se enfrentan al “temido resurgimiento del mal en la Tierra Media”, un terreno que aún no se ha cubierto en la pantalla, dijo Amazon anteriormente.

La filmación en Nueva Zelanda de varias temporadas de la serie concluyó el pasado agosto. El país también albergó el rodaje de la trilogía cinematográfica “The Lord of the Rings” y la precuela “The Hobbit” del director Peter Jackson.

La serie, con un elenco que incluye a Cynthia Addai-Robinson, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete y Lloyd Owen, llegará por streaming a más de 200 países y territorios.

