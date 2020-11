Elecciones Estados Unidos 2020: ¿Cómo va la contienda entre Trump y Biden?

El proceso de votación en los Estados Unidos para designar un presidente terminó este 3 de noviembre, pero el conteo de los votos continúa en una carrera en donde la ventaja momentánea es para Joe Biden sobre Donald Trump por 34 votos electorales.

Biden, candidato demócrata, sumó dos estados importantes a su causa, motivo por el cual lidera la contienda presidencial con 248 votos, los cuales son California y New York.

Joe Biden, quien tiene menos estados a favor que Trump, supo conquistar estados cruciales en el conteo, así como toda la costa oeste de los Estados Unidos y la costa noreste.

Estos son los estados a favor de Joe Biden: Colorado, Nuevo México, Illinois, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Oregon, California, Washington, New Hampshire, Columbia, Hawaii, Minnesota, Arizona, Maine, Wisconsin.

El estado de California es el más importante a ganar para cualquier candidato pues significa 55 votos electorales, mientras que New York representa 29 votos posibles.

Por su parte, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene relegado con 214 votos electorales con 23 estados a su favor a pesar de tener a Texas a su favor. Trump superó a Biden en el sureste del territorio estadounidense, afianzando un estado importante en la suma como lo es Florida, el cual representa 29 votos electorales.

Estos son los estados que votaron a favor de Donald Trump: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Indiana, Kentucky, Virginia del Oeste, Carolina del Sur, Idaho, Utah, Montana, Iowa, Florida, Texas, Ohio, Maine.

Aún quedan varías horas para conocer el resultado final de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero según la estimación de Associated Press, Joe Biden será el candidato que llegará a los 270 votos electorales, y por ende la victoria sobre Donald Trump.