Elecciones: Suspenden contingencia ambiental para que todos los autos circulen este domingo 2 de junio

A pesar de que la contaminación está aumentando en la Zona Metropolitana del Valle de México, las autoridades decidieron que NO aplicarán la contingencia ambiental para que este 2 de junio las personas no tengan pretexto para no salir a votar.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM) informa que los pronósticos meteorológicos indican para el día de hoy (sábado) y mañana (domingo), que se podrían presentar condiciones adversas que favorecen la formación y acumulación de ozono, con la probabilidad de alcanzar concentraciones elevadas de este contaminante”, indicó la CAM.

No habrá contingencia ambiental

Y ante esos malos resultados de la calidad de aire, tanto en la Ciudad como en el Estado de México se decidió no aplicar restricciones a los automovilistas para ejerzan su derecho de acudir a las casillas.

“Sin embargo, con la finalidad de no contravenir los mandatos constitucionales, las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron que, durante este domingo 2 de junio, no se aplicará ningún tipo de restricción a la circulación vehicular en la ZMVM, para que la población pueda ejercer su libre derecho al voto”, indicó.

En lo que resta del día, solo los vehículos con Holograma 1 y 2 con terminación de placas non, no pueden circular hasta las 10 de la noche.

