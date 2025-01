Elon Musk revela la causa de la explosión del Cybertruck frente a la torre de Trump

Un Cybertruck explotó el día de hoy, miércoles 1 de enero, ocurrida el miércoles frente al rascacielos del presidente electo.

La explosión del vehículo eléctrico Cybertruck sucedió frente al edificio del presidente electo, Donald Trump en Las Vegas y esto no tiene nada que ver con el equipamiento del coche, o al menos así lo afirma el CEO de Tesla, Elon Musk, director general de la compañía automotriz Tesla.

Elon Musk anunció que su equipo ya está investigando el asunto, el empresario agregó que se ha "confirmado que la explosión fue causada por fuegos artificiales muy grandes y/o una bomba transportada en la plataforma del Cybertruck alquilado y no está relacionada con el vehículo en sí".

Musk también señaló que "parece probable que se trate de un acto de terrorismo" y argumentó que tanto ese Cybertruck como el Ford F-150 con explosivos implicado en el atropello masivo de Nueva Orleans horas antes habían sido alquilados a la empresa Turo. "Tal vez estén relacionados de alguna manera", sugirió.

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on.

