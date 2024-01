En Ecatepec se roban columpios a dos días de instalarlos: “Hijos de su…”

En medio de reclamos e insultos, un señor evidenció que se robaron los columpios que recién habían instalado en el parque cercano a su casa en Ecatepec.

En un video que corre en las redes, un ciudadano muestra que solamente están las bases del juego, pero ya sin las cadenas ni asientos para que los niños puedan salir a divertirse.

Explota señor por el robo de los columpios en Ecatepec

“¡Hijos de toda su re… se llevaron los columpios! Apenas los pusieron, mi grandioso Ecatepec… Qué poca, los acaban de poner el domingo apenas es martes. ¡Bueno, estamos en Ecatepec, carnaaal”, reclamó la persona que denunció públicamente el robo de los juegos.

La gente se divide ante el robo de columpios

En los comentarios sobre el robo de los columpios, los cibernautas empezaron a decir que eso sólo pasa en Ecapetec, pero reclamaron que a la gente que no le gusta vivir bien.

“Confirmo: a la gente jodida no le gusta vivir bonito”, “Siempre me pregunto por qué la gente no puede ver bien a su entorno” o “¿Qué esperaban? Es Ecatepec, el lugar más inseguro del Estado de México”, fueron parte de los comentarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VACUNA PATRIA ES AVALADA PARA SU USO DE EMERGENCIA CONTRA COVID-19, AFIRMA COFEPRIS