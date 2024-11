Ernestina Sodi y Laura Zapata: El secuestro que terminó rompiendo la relación de hermanas

Un lamentable episodio que vivieron juntas Ernestina Sodi y Laura Zapata fue el secuestro que tuvieron cuando salían de la obra de teatro ‘La Casa de Bernarda Alba’ en 2002.

Una banda criminal con armas largas las interceptó cuando viajaban abordó de una camioneta sobre Circuito Interior cerca de avenida Tacuba en la Ciudad de México.

El secuestro de Laura y Ernestina

Durante varias semanas, los secuestradores retuvieron a las hermanas en espera de 5 millones de dólares, los cuales querían que los pagara el esposo de Thalía, Tommy Mottola.

La banda de ‘Los Tiras’, la cual luego fue capturada, dejó libre a Laura Zapata para que juntara el dinero a cambio de la vida de Ernestina, y por días juntó una cantidad menor a la que exigían; tiempo después liberaron a la periodista.

La fractura entre Ernestina y Laura

Ese amargo episodio que vivieron las hermanas fue duro y nunca lo pudieron superar y menos cuando Ernestina Sodi escribió un libro donde deja entrever que Laura Zapata pudo estar detrás de su secuestro.

Desde ese momento los lazos familiares se rompieron, ya que por parte de la actriz empezó una guerra de declaraciones contra su hermana por lo que había publicado.

"No existe, yo terminé mi relación con todas ellas. No es un libro, es un pasquín que empezaba diciendo 'Me siento la princesa de un cuento', estás mal, ve a terapia y si es un cuento es un cuento de terror", declaró Zapata en su momento.

Y lo que separó de plano a la familia con Laura, fue cuando ella armó una obra de teatro donde reflejaba el secuestro que vivió con su hermana. Incluso Thalía le pidió a Zapata que no usara su nombre ni el de su esposo, pero ella no hizo caso y la puesta en escena continuó.

