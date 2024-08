¿Es ilegal que la CFE te corte el servicio de luz? ¡Descúbrelo aquí!

Los servicios del hogar, como el recibo de la luz de la CFE, deben pagarse mensualmente o cada dos meses. Sin embargo, algunos usuarios tienen dificultades para cumplir con estos pagos a tiempo debido a la falta de recursos, olvido de la fecha límite o problemas con los métodos de pago.

En el recibo de la luz de la CFE hay dos fechas importantes: la fecha límite de pago y la fecha de corte, que generalmente es al día siguiente de la primera. Si no se paga a tiempo, se corta el servicio y es necesario acudir a una sucursal de CFE para solicitar la reconexión, la cual tiene un costo adicional que se suma al adeudo.

¿Es ilegal que te cortel la luz de la CFE?

En su podcast de TikTok, Jonathan Vest G entrevistó a un trabajador anónimo de la CFE, quien afirmó que es ilegal que la empresa corte la luz en hogares donde haya adultos mayores en estado delicado o niños pequeños.

"No puedes cortar el servicio de energía, debes dejarlo porque tú no sabes si realmente del servicio eléctrico dependa la estabilidad del adulto mayor o niño, entonces no se puede cortar la luz". Afirmó.

Indica que si se corta la energía, puedes presentar una queja para abrir un diálogo y así restablecer el servicio. También menciona que hay opciones de financiamiento disponibles.

"Se puede dialogar siempre acercándose a ventanilla... te hacen un financiamiento de la deuda, tú vas pagando tu consumo y aparte vas aportando a la deuda, pero todo es cuestión de hablar".

No obstante, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no respalda, en ninguna parte, las afirmaciones del supuesto empleado. Por otro lado, la CFE sí informa sobre las causas que pueden llevar a la suspensión del suministro de energía eléctrica.

Razones por las qué te pueden cortar la luz

Algún adeudo

Pago extemporáneo

Por uso ilícito

Por ajuste a tu facturación

La reconexión tiene un costo que se puede pagar de varias maneras:

En ventanilla de los centros de atención a clientes

En los cajeros automáticos denominados “CFEmáticos”

En el teléfono 071 puedes solicitar se realice el cargo en tu siguiente facturación

Costos para la reconexión de luz de la CFE

Mensual 1 hilo: 58 pesos. Bimestral 1 hilo: 80 pesos. Mensual o bimestral 2 o 3 hilos: 91 pesos. Mensual 1 hilo (región fronteriza): 55 pesos. Bimestral 1 hilo (región fronteriza): 77 pesos. Mensual o bimestral 2 o 3 hilos (región fronteriza): 87 pesos.

