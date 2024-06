¡Es oficial! Bring Me The Horizon dará show en la Explanada Azteca de la CDMX

Bring Me The Horizon regresa a la Ciudad de México y esta vez no vuelven a venir solos de nuevo.

La banda de metal inglesa, tendrá como invitados especiales a ‘Spiritbox’, ‘THE PLOT IN YOU’ y ‘Thrown’. El regreso de la banda será el 14 de diciembre en la Explanada del Estadio Azteca.

Bring Me The Horizon se ha posicionado como las mejores bandas de metal de los últimos años, ahora, con su más reciente álbum ‘POST HUMAN: NeX GEn’.

Oliver Sykes, cantante de la banda, declara que este álbum habla sobre el proceso de su rehabilitación.

¿Cuándo es la venta de boletos?

¡Prepárate! La venta de boletos es a partir del 20 de junio, habrá dos ventas: venta para fans y general, en punto de las 9:00 y 11:00 a.m.

