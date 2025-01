¡Es oficial! El Golfo de México ahora es Golfo de América ¿Pero cómo paso esto?

El Departamento del Interior de Estados Unidos publicó un comunicado donde afirma que de ahora en adelante el Golfo de México será llamado Golfo de América como lo prometió el presidente Donald Trump desde su campaña.

“Estos cambios reafirman el compromiso de la nación de preservar el extraordinario patrimonio de EU y garantizar que las futuras generaciones de estadounidenses celebren el legado de sus héroes y sus bienes históricos”, detalló.

EU publicó un decreto interno para que ellos nombren al golfo de América / Redes Sociales|

México reacciona al Golfo de América

Ante la medida publicada por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el nombre no se cambió oficialmente y que ese nombramiento solamente queda entre los estadounidenses.

“Es importante que se lea lo que dice el decreto. Dice que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo el Golfo de México y para el resto del mundo igual", explicó.

México explicó que el nombre no se cambió solo queda entre estadounidenses / Redes Sociales|

Reino unido respalda a México

Por su parte, el medio de comunicación The Telegraph publicó que Reino Unido no acepta la medida de Estados Unidos y que el territorio de agua seguirá siendo Golfo de México y no de América, porque ese cambio no es decisión de un solo país.

El gobierno británico explicó que el nombre no cambiará en lo mapas oficiales de su país al menos que sea muy recurrente el nuevo nombramiento a lo que ve lejano que sea el caso.

La comunidad internacional no le cambiará el nombre al Golfo de México / Redes Sociales|

