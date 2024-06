Escuela en Tampico niega a chico bailar en su graduación por ser un chico trans

Padres de familia protestaron afuera de un colegio de la zona norte de Tampico, los padres protestaron en contra de la decisión negativa de la directiva de la escuela por prohibir bailar a un joven trans con una compañera durante su fiesta de graduación.

En palabras de los padres en la protesta, al jovén se le permitió participar en todos los ensayos del baile de graduación, que organizan los propios padres y no en las instalaciones del plantel.

Consideran el acto como una discriminación pues no se rompe ningún reglamneto de la institución

La madre del menor se expresó muy decepcionada y molesta por prohibir a su hijo bailar en su noche de graduación.

"Es solo un vals, son cinco minutos nada más, no pasa nada, me dice la directora, pero para mi hijo en este momento lo es todo, porque es su graduación, solo pedimos empatía, salieron a un ensayo general y ahí le permitieron participar, sí solo son cinco minutos, pero no saben cuánto va a levantar el autoestima de mi hijo ese momento", menciona entre lágrimas la madre.” Expresó la madre.

La madre del menor, quien se identificó como Daniela, manifestó que la explicación que le da la directora de la escuela es que "no es correcto que una niña baile con otra niña, sin embargo los papás están de acuerdo porque solo es un baile que dura cinco minutos, ya sostuve una junta con la directora y se negó a pesar que nadie más se opone”.

Padres de familia han apoyado a la madre y al menor trans

"Por parte de compañeros, ellos ya entienden todo, además los maestros se dirigen en masculino a él, porque saben que es una forma de mantener tu estabilidad emocional y le ayuda", agregó una madre de familia.

Hasta el momento la directiva de la escuela no ha dado una respuesta o comunicado a las protestas que se han manifestado afuera de la escuela o por el actor de prohibir al menor bailar con su compañera en el día de su graduación.

