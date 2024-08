Esposa de Christian Cueva, jugador de Perú, denuncia con videos agresión con golpes del jugador

Pamela López ha decidido hacer pública una denuncia formal contra el futbolista Christian Cueva por violencia física y psicológica.

En una conferencia de prensa reveladora, la aún esposa del futbolista mostró un video que documenta el momento exacto de la agresión.

Según el relato de Pamela López, la confrontación comenzó cuando ella confrontó a Cueva por su infidelidad con Pamela Franco, tras lo cual el futbolista la atacó violentamente horas antes de firmar su fichaje con Club Cienciano, mismo que ya se concretó.

"Varios episodios de violencia han ocurrido delante de mis hijos. No es la primera vez que soy víctima de violencia familiar. Uno de estos episodios fue cuando descubrí una infidelidad y otros ocurrieron días antes de mi cumpleaños", explicó Pamela López.

En una entrevista con América Hoy, se reveló que Christian Cueva perdió el control en el ascensor de su edificio y agarró a Pamela López por el cuello.

El video mostrado durante la conferencia de prensa captura el momento en que el futbolista acorrala a la madre de sus hijos, mientras ella le ruega que se retire, donde se ve como la jala del cabello y le suelta un par de golpes.

"Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello", detalló Pamela López momentos antes.

#AHORA | Difunden un video donde Christian #Cueva, integrante de la Selección de Perú agrede a su pareja Se puede ver como el jugador la golpea y la arrastra de los pelos En las próximas horas debía firmar contrato con @Club_Cienciano pic.twitter.com/bfY5kxM1Gr — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 19, 2024

La relación entre Pamela López y Christian Cueva comenzó en 2011 y se casaron en 2019, aunque durante su relación, se señala que el futbolista fue infiel en más de una ocasión.

En julio de 2024, Cueva oficializó el fin de su matrimonio con López, a pesar de haberle pedido perdón meses antes, cuando su automóvil fue visto en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco.

