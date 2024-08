Tras empatar vs Mallorca, estadísticas señalan que Real Madrid no será Campeón de LaLiga

Real Madrid inició su participación en LaLiga 2024-2025 con un simple empate 1-1 frente al Mallorca en la Jornada 1, en un resultado que, según ciertos análisis históricos, podría representar un mal augurio para el equipo Merengue.

El partido, disputado en Mallorca, empezó con un gol de Rodrygo Goes para adelantar al equipo blanco. Sin embargo, el Mallorca empató en el minuto 53 por medio de Vedat Muriqi.

A partir de ese momento, el Real Madrid no logró desplegar su juego habitual, y jugadores como Vinicius y Mbappé no encontraron la manera de ser efectivos. El técnico Carlo Ancelotti no realizó cambios hasta el minuto 87, lo que generó cuestionamientos sobre su estrategia en el encuentro.

EMPATE MAL AUGURIO

MísterChip, experto en estadísticas, destacó en redes sociales que ningún equipo ha logrado ganar LaLiga cuando debuta en Mallorca, sin importar el resultado.

Además, Real Madrid solo ha sido campeón en cinco de las 20 ocasiones en que comenzó LaLiga con un empate, siendo la más reciente en la temporada 2006-2007.

Por último, MísterChip recordó que el Real Madrid no ha logrado ser Bicampeón de LaLiga con el mismo entrenador desde hace 35 años, cuando Leo Beenhakker lo consiguió.

