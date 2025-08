Estrella de mar hallada en Argentina causa furor por su parecido con Patricio de Bob Esponja

Durante una misión de exploración en el Cañón Submarino de Mar del Plata, en Argentina, un robot submarino transmitió en vivo imágenes de especies nunca antes vistas: esponjas carnívoras, corales luminosos y peces transparentes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una estrella de mar rosada cuyo aspecto recordó a miles de internautas al famoso personaje de Bob Esponja, Patricio Estrella.

De acuerdo con los especialistas de la expedición, la estrella pertenece al género Hippasteria./ Captura de pantalla |

Bautizada por usuarios como la “Patricio Estrella real”, esta criatura ha inspirado memes, ilustraciones y todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos se preguntan si “Patricio vive realmente en el fondo del mar” y otros han usado el hallazgo como motivo para celebrar la biodiversidad marina.

De acuerdo con los especialistas de la expedición, la estrella pertenece al género Hippasteria. Su singular apariencia se debe a la postura que adopta al apoyarse sobre superficies verticales para alimentarse. En esa posición, sus brazos cuelgan y el cuerpo central se ensancha, generando una silueta que, vista desde ciertos ángulos, resulta muy parecida a la del personaje animado.

Broadcasting live from the BOTTOM of the Argentine sea. I saw it. You saw it. pic.twitter.com/PjD6whjcce

— Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) July 28, 2025