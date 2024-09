Eugenio Derbez cuestiona la atención a La Casa de los Famosos y no a la Reforma Judicial

Muy a su estilo, Eugenio Derbez ironizó sobre el peso que tiene entre la gente La Casa de los Famosos en lugar de lo que está pasando con la Reforma Judicial.

Por medio de un video, el comediante afirmó que México está dividido por lo que está pasando en todo el país, por lo que consideró que era necesario 'alzar la voz'.

“Es importante a veces alzar la voz. Veo un México incendiado, un México dividido, y creo que todo viene de la mala información (…) Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas”, detalló.

Eugenio Derbez habla de LCDLF

Aunque en el tono de su plática se pensaba que hablaba de la Reforma Judicial que actualmente se espera sea aprobada por el Senado en los próximos días, cambió el sentido de un momento a otro al pasar al reality de Televisa.

“Hay que saber que si Mayito bailó el ‘Gallinazo’, que si no bailó; que si Adrián Marcelo dijo de tal otro, que...”, platicó al momento de disculparse por no saber más sobre el programa pues estaba atento en temas políticos.

Eugenio Derbez llama a la unidad

“Me distraigo con tonterías: que si la reforma judicial, que si ya se devaluó el peso, que la economía se está cayendo, que si la relación México-Canadá está en peligro… pendejadas que me tienen distraído. Lo acepto, tengo que estar informado (de La Casa de los Famosos)”, expuso.

Al final, Eugenio le pidió al público que no esté dividido por el tema que sea “tenemos que estar informados, saber qué está pasando para no estar peleados; con mi abuelita, con mi tía, con el vecino… Ese no es el México que queremos (…) hay que estar informados antes de tomar una decisión”.

