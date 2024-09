Hija de Franco Escamilla fue internada: “Entenderán que no traía corazón para andar peleando”

Los problemas para Franco Escamilla no terminan en relación a su hija, ya que el comediante se vio envuelto en una polémica tras la fiesta de XV años que se viralizó en redes sociales.

Cabe recordar que los cibernautas le recordaron los chiste que ha hecho de personas con obesidad, pero eso es lo que menos le preocupa al standupero, ya que atraviesa por un problema familiar.

Hija de Escamilla está estable

Por medio de sus redes sociales, Franco Escamilla dio a conocer que su pequeña tuvo que ser internada en un hospital de Nuevo León, pero por fortuna todo está controlado.

“Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose. Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando. Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no”, declaró.

Franco Escamilla deja pleito de lado

Sobre los comentarios en torno a su persona y de su hija, el comediante dijo que por el momento no tendrá tiempo de andar peleando, por lo que sacará a mucha gente de sus redes sociales, ya que ahorita su prioridad es la familia.

“Se queda el cm (community manager) en labores de ‘limpieza’ y a los que quieren guerra, ahorita estoy muy contento, luego los atiendo. Gracias a la raza del @christusmx por las atenciones y espero no verlos en un buen rato”, finalizó.

