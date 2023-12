Escritor exhibe a Eugenio Derbez como tacaño y explotador

El trabajo digno es un tema impuesto en la agenda pública este 2023 por millennials y la generación Z, y Eugenio Derbez ha sido un personaje clave en el debate público. Hace unos meses, el actor fue criticado por cuestionar que los jóvenes no quieran trabajar gratis para él, y ahora, un incendiario hilo en X lo vuelve a colocar en la discusión.

Se trata del usuario de X, antes Twitter, detrás de la cuenta llamada “Dislexicano”, quien relató algunas anécdotas que vivió junto a otros escritores y a Gus Rodríguez, publicista, actor, conductor, guionista y director creativo del equipo del actor.

La controversia comenzó por la viralización de un fragmento de una entrevista hecha por Adela Micha a Eugenio Derbez en 2018, donde el actor cuestiona la actitud de las nuevas generaciones, al priorizar el dinero sobre la experiencia y reconocimiento que da trabajar para una celebridad de su talla.

Derbez recordó la ocasión que buscaba a un community manager para administrar sus redes sociales, pero al ponerse en contacto con candidatos la primera pregunta que le hacían era” cuánto me vas a pagar?”, algo que no solo no entendía, sino que le molestaba.

El tuitero, como todavía se le sigue llamando a usuarios de X, afirma que formó parte del primer equipo de escritores que tuvo Eugenio Derbez, quienes eran comandados por Gus Rodríguez (fallecido en 2020), colaborador de cabeza del actor y considerado un promotor del gaming en México.

“Las oficinas de Eugenio Derbez estaban en Camino al Desierto de los Leones, frente a la academia de policía, a veinte minutos de Televisa San Ángel. Todos los días llegábamos, teníamos una junta creativa, escribíamos, bajábamos a comer y regresábamos a escribir toda la tarde.

Nos daban una hora para comer, eso quería decir que perdíamos 40 minutos en transportarnos y comíamos en 20 minutos, ahí empecé a comer desordenado y con grandes bocados, tenías dos opciones, bajabas en la primera combi, comías apresurado y regresabas a las carreras o bajabas con la segunda combi, más hambreado, pero comías con calma. Nadie quería bajar con la segunda combi”.

En una tercera y cuarta publicación, el internauta dice que, pese a las condiciones poco favorables, Gus Rodríguez promovía un ambiente sano y creativo, y cuidaba la imagen de Eugenio Derbez, a quien definió como la persona más tacaña que ha conocido en su vida:

“Gus cuidaba mucho la imagen de Eugenio, y trataba de ocultar su principal defecto: Eugenio es la persona más tacaña que he conocido en mis cincuenta años sobre la Tierra. Tenía un monederito de viejita y jamás salía de su bolsa, prefería regalarle un chiste al viene viene que una moneda”.

El internauta dimensiona la tacañería del actor, recordando la ocasión en la que le pidió invitarle un refresco en el cine y solo le cooperó: “Solíamos ir al cine a la última función de lunes para que nadie molestara a Eugenio y fingiéramos que era una persona normal. Una vez se me ocurrió pedirle que me invitara un refresco y él sacó su monederito y me dio 5 pesos, lo que costaba una coca de lata”.

Al final del hilo que deja mal parado a Derbez y describe a Gus Rodríguez como un excelente jefe, el internauta destaca que el actor no era el encargado de pagarle a sus escritores: “Voy a tener que aclarar que Eugenio no era el encargado de pagarnos, si yo (y los otros 3 escritores) teníamos tres meses sin cobrar fue porque el trámite para que te depositen era muy tardado. Pero era un problema administrativo de la empresa”.

Pese a su aclaración, su publicación se volvió viral y generó todo tipo de reacciones, incluso nuevos señalamientos contra el actor y su familia, pues de acuerdo con otros usuarios, su extremo cuidado del dinero es un defecto heredado.

