Detienen a Eugenio Derbez en el aeropuerto de Nueva York por "Lady Sandía"

El actor y comediante Eugenio Derbez se vio envuelto en un bochornoso momento durante su estancia en el aeropuerto de Nueva York, donde lo detuvieron en el área de seguridad y retuvieron su equipaje, esto debido a un peculiar objeto que llevaba en su maleta, el cual era un regalo de parte de una fan.

El actor Eugenio Derbez compartió el momento a través de sus redes sociales, el comediante de 62 años compartió el momento de su retención, debido al regalo que le dio su fan a quien llamo “Lady Sandía”.

Con el humor que lo caracteriza, Eugenio Derbez, indicó que el bochornoso momento se generó por culpa de “lady sandia”, como decidió nombrar a su fanática, quien, le obsequio una sandia con su rostro tallado en ella.

El actor mexicano relató los momentos de preocupación que vivió al no permitirle abordar su vuelo, teniendo que esperar más de la cuenta en el área de seguridad. Eugenio Derbez, reveló que, durante su estancia en Nueva York, donde acudió como invitado a un programa, una fanática le regalo una sandia, con su rostro tallado en ella, situación de la cual se mostró sorprendido, indicando que era “una obra de arte”.

Ante el peculiar obsequio, el actor reveló que no sabía qué hacer con la sandía y ante la falta de tiempo, decidió llevar a Los Ángeles, en donde actualmente radica, sin embargo, en el filtro de seguridad del aeropuerto de Nueva York, lo detuvieron, situación que expuso en sus redes con humor:

“No sabía qué hacer con ella y dije ‘¿Me la llevo a Los Ángeles o la autografío?’, entonces le puse mi firma, pero no me dio tiempo de avisarle a la gente… el caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenida a la sandía y a mí”, contó.

Tras varios minutos, los elementos de seguridad le autorizaron subirse al avión con la sandía tallada y pudo continuar con su viaje.

Pese a que pudo abordar con la fruta, el famoso no sabía qué hacer con ella y les preguntó a sus seguidores sobre si se la comía o lo colocaba en sus trofeos. Finalmente, pudo abordar el vuelo junto a su sandía, para posteriormente mostrar que al llegar a su casa la colocó en su refrigerador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REGISTRAN INCREMENTO DE MÁS DE 200 CASOS DE DENGUE EN EL ESTADO DE GUERRERO