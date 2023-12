Aislinn Derbez niega ser la tercera en discordia entre Mauricio y Paulina

Mucho se ha rumorado que la relación de entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola llegó a su fin por culpa de Aislinn Derbez, pero fue la misma actriz quien desmintió la noticia.

La hija de Eugenio Derbez incluso aseguró que se llevaba bien con la novia del papá de su hija, pero que al final ella no tiene nada que ver en su truene.

“Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable. Siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo y yo estoy muy agradecida por eso. Ella siempre estuvo de acuerdo y supo que él y yo somos muy cercanos, y lo tomó con la mejor actitud y filosofía”, aclaró.

Sí hay un cariño entre Aislinn y Mauricio

En la presentación de la nueva temporada ‘De Viaje con los Derbez’, Aislinn reconoció que hay un gran cariño con su expareja pero que sólo son amigos.

“Somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor ahí siempre está, pero la compatibilidad como pareja no”, expresó.

Por último, la actriz descartó que vayan a regresar en estos momentos, pero dejó abierta la posibilidad: “No. De verdad, lo dudo muchísimo. No puedo decir ‘nunca’ porque luego la vida nos sorprende, pero lo dudo muchísimo”.

