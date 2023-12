Rebel Cats y Leonardo de Lozanne rescatan la nostalgia navideña con Elvis Presley

El 'Rey del Rock and Roll', Elvis Presley, está más vivo que nunca. Y más ahora que se juntaron Leonardo de Lozanne y los Rebel Cats para realizarle un homenaje navideño.

En entrevista para Contra, Vince, lider de la banda de rockabilly, nos contó que el concierto que tienen programado para el próximo 10 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional no será una imitación al cantante, sino toda una celebración.

Un proyecto que va tomando fuerza

El cantante de los Rebel Cats nos explicó que este proyecto junto al vocalista de Fobia surgió cuando Leonardo le marcó para hacer algunos temas de Elvis.

“Es un proyecto que hicimos desde diciembre del año pasado. Me manda un Whatsapp Leo y me dice; ‘Vince, hay que hacer algo de Elvis, qué se te ocurre’. Pues vamos hacer una celebración, más no un tributo. Empezamos a hacer el show, luego la gente lo empezó a pedir en redes, luego en otros estados y empezamos a hacer gira", declaró.

Una Navidad con mucho rock and roll

Cuando los artistas sacaron su primera presentación la llamaron ‘A Date With Elvis’ y ahora la transformaron en ‘A Christmas Date With Elvis’.

“No sólo haremos un recorrido por las tres etapas de Elvis, que son los 50, los 60 y los 70, también incluimos en esta ocasión los temas de su disco ‘Elvis Christmas Album’ de 1957 y vamos a interpretar temas navideños del 'Rey' y temas clásicos navideños de los 50 de Brenda Lee, de Chuck Berry, etcétera”, detalló el cantante.

Para su presentación en el Lunario tendrán como invitados a Cha, bajista de Fobia y a Héctor Ortiz, el imitador más importante en Latinoámerica de Elvis.

“Entonces va estar divertido y será un show familiar, es un show que ha juntado generaciones. Donde hemos tocado vemos a los niños, a los papás a los abuelitos bailar. Es un show que estamos disfrutando muchísimo”, expuso.

Plasmarán su talento en un disco

La celebración al 'Rey del Rock and Roll' es algo tan importante para Leonardo y los Rebel que buscan hacer un disco con sus temas, pero como el mismo Elvis lo hizo.

“Tenemos pensado el año que entra lanzarnos a Memphis, Tennessee, a la Sun Records, que ahora es un museo pero ya vimos que se pude grabar un disco justo en el estudio donde Elvis grabó sus primeras canciones, donde Johnny Cash y Carl Perkins grabaron. Tenemos pensado ir a grabar un álbum, grabarlo en cinta, hacer un vinilo, como muy rescatando esa nostalgia”, dijo Vince.

Para su concierto de este 10 de diciembre todavía se pueden conseguir boletos en taquillas del Auditorio Nacional o por el sistema Ticketmaster.

