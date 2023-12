Vinculan a proceso a joven que golpeó a guardia de seguridad en Puebla

Patricio ‘N’, el joven señalado de golpear a un guardia de seguridad privada el pasado 28 de noviembre en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, en Puebla, fue vinculado a proceso por un juez especializado en Justicia para Adolescentes.

Este viernes el joven de 17 años y quien a su vez fue expulsado de la Preparatoria Anáhuac por este mismo incidente, se presentó ante las autoridades en búsqueda de llegar a un acuerdo con la parte afectada, sin embargo, al no lograrlo, el juez le impuso medidas cautelares como no acercarse a la víctima, someterse a tratamiento psicológico especializado y no salir del país, esto a consecuencia de que su padre había manifestado su intención de mandarlo a Los Ángeles, California, debido a las amenazas que había recibido su hijo en redes sociales.

“ Con el sustento de datos probatorios durante audiencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso del adolescente de 17 años de edad y de identidad reservada, investigado por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones en agravio de un guardia de seguridad”, indicó el organismo mediante un comunicado.

A partir de este momento, el juez estableció un plazo de dos meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria.

