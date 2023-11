Captan a joven en Puebla golpeando a guardia de seguridad: "Vamos a darnos un tiro"

La noche del pasado marte se dio a conocer el video en donde un joven, aparentemente identificado por ser alumno de la Universidad Anáhuac en Puebla, fue captado por cámaras de seguridad mientras ofendía y golpeaba a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis.

En el video, que circula en redes sociales y ya se ha vuelto viral, se puede apreciar al agresor llegando a la caseta de seguridad a insultar al guardia, además de provocarlo para pelear, terminando con golpes y más insultos para el agredido.

Aparentemente, la agresión vino después de que el guardia de Lomas de Angelópolis no le permitió el acceso al agresor, esto provoco al joven que abrió la puerta de la caseta y comenzó a golpearlo, diciéndole al final "Vamos a darnos un tiro"

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un joven golpeó en varias ocasiones a un guardia de seguridad del residencial Lomas de Angelópolis, en #Puebla. Los primero reportes aseguran que el joven enfureció cuando el guardia pidió presentar una identificación: pic.twitter.com/NcmVp0QFlk — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 29, 2023

"Por favor no me grabes, me llegó a pegar… tú me llegaste a pegar y a mí no me pegues, yo soy menor de edad… a mí no me vuelves a pegar cabrón. Este puto es el que me pegó, ¿te gustó?, ¿te gustó tu putiza?, ya, ya le di en la madre, mejor vente y vamos a darnos un tiro", se escucha en la grabación original del video.

Según reportes, el guardia se encuentra ingresado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, tras la agresión, sufrió una rotura en la nariz.

