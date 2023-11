Muere Alfredo Martín, culturista e influencer conocido como el 'Héroe Fitness'

Alfredo Martín, culturista e influencer conocido con los apodos de Villano Fitness y Héroe Fitness, ha fallecido, según ha confirmado su pareja y también culturista Vera Schroeder.

Martín, cuya fama se vio impulsada, en parte, por su firme defensa del uso de químicos y anabolizantes para mejorar el rendimiento muscular, se había ganado un hueco en el mundo de los influencers al sumar entre sus dos perfiles de Instagram cerca de 150 mil 000 seguidores; en su canal de YouTube acumulaba 181 mil 000 suscriptores.

La confirmación de la noticia llevó a su pareja a solicitar "máxima discreción y respeto durante algunas semanas" a través de una historia en redes sociales, tratando de poner fin a los rumores que comenzaron a circular.

Vera Schroeder ha decidido dar la noticia través de su perfil de instagram para zanjar los incontables rumores que estaban rodeando el deceso, cuya causa es todavía desconocida.

“Lo ocurrido es cierto, fue ayer (lunes)”, dijo, dando a entender que las historias falsas habían nacido del propio hospital en el que estaba ingresado y poniendo en cuestión la “ética de la medicina”.

“Prefiero hacer una historia antes de que se cree más morbo y más gente me pregunte y escriba”, agregó.

Una polémica relación con los anabolizantes

Han sido muchas las personas que han lamentado a través de redes sociales el fallecimiento. Quien no ha podido evitar pronunciarse ha sido Jordi Wild, que ha aprovechado para dejar una reflexión acerca del uso de ciertas sustancias en el deporte.

“Si no es broma de mal gusto, que en el fondo me gustaría, ha fallecido Villano Fitness. Tuve el placer de entrevistarle hace tiempo, y fue un tío espectacular sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida. Siempre fue realista con esto. No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia”, ha escrito el youtuber.

En una ocasión, previno de este peligro a sus seguidores al entregarles un consejo: “cuando haces uso de ciclos a dosis que no sean la de una terapia de reemplazo de testosterona y lo repites a lo largo del tiempo durante años, es malo”.

Sin embargo, su ansia por “ser cada vez más grande” le llevó a justificar esta práctica en más de una ocasión; en la entrevista que menciona Wild le aseguró que uno no podía “morir por sobredosis intravenosa de anabolizantes”.

