Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gómez: “No hay excusas, me equivoqué”

Luego de criticar la actuación de Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’, Eugenio Derbez salió a disculparse con la actriz y cantante, aceptando que sus comentarios fueron “descuidados” e “indefendibles”.

Fue apenas este fin de semana que se volvió viral un clip de la entrevista que concedió el comediante mexicano a la creadora de contenido Gaby Meza, en la que ambos coincidieron que la actuación de Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’ no fue buena, calificándola incluso como “indefendible”.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?”, fueron las palabras de Eugenio, las cuales tuvieron reacción de parte de Selena, quien le contestó mediante un comentario en TikTok.

“Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Esta situación le generó un sinfín de críticas a Eugenio Derbez, por lo que por el mismo medio ofreció disculpas “de corazón” a Selena Gómez, asegurando que admira su carrera y que sus comentarios son “indefendibles”.

“Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón.

“Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida. Si bien entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen del corazón”, se lee en la publicación que hizo Derbez en TikTok.

