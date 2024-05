¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se divorcian? Esto sabemos

El comediante Eugenio Derbez se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre la supuesta separación con su esposa Alessandra Rosaldo, por lo que el propio actor salió a aclarar si esa información es cierta o falsa.

Fue en julio de 2012 que el comediante, famoso por personajes como Armando Hoyos, Ludovico P. Luche o el Lonje Moco, contrajo matrimonio con la cantante que se dio a conocer gracias al grupo Sentidos Opuestos, en una boda que fue transmitida en televisión por Televisa.

Incluso, a los largo de estos casi 12 años de matrimonio han dejado ver cómo es su relación, gracias al reality show De viaje con los Derbez, producción de Amazon Prime Video, en la que comparten su día a día rodeados de su familia.

Periodista asegura que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se divorcian

Sin embargo, en días recientes la periodista de espectáculos Martha Figueroa aseguró que Derbez y Rosaldo estaban pasando por una crisis matrimonial, por lo que era cuestión de tiempo para que se separaran.

“Hoy se los digo. Se van a divorciar. No sé si hoy. No sé si en un año. No sé si en seis meses o en dos años, Alessandra y Eugenio no van a durar. Se ve que ya no se soportan.

“Me dijeron que ella hizo un campamento de ejercicio y cuando acabó no quiso regresar a su casa. Ahí son las pequeñas señales de que algo está pasando y yo, que soy la más observadora, se los digo y se los firmo”, mencionó la conductora de programas como ‘Con Permiso’ y ‘Hoy’.

Por esta razón, durante la alfombra roja de la serie ‘Acapulco’, en la que Eugenio Derbez participa, reporteros cuestionaron al comediante mexicano si era verdad que estaba separado de su esposa, a lo que contestó sin dudar:

“Ya me andan divorciando, pero no. Seguimos muy felizmente casados”, desmintiendo por completo los rumores sobre una supuesta separación con Alessandra Rosaldo.

