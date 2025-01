Familia de Ángela Aguilar se pronuncia sobre supuesta infidelidad de Christian Nodal

Con una contundente publicación en redes sociales fue como la familia Aguilar fijó su posición respecto al supuesto romance de Christian Nodal con la influencer @iveethzz, y que significaría una infidelidad del cantante a su esposa Ángela Aguilar , apenas unos meses después de contraer matrimonio.

Fue en julio pasado cuando Nodal y Ángela se casaron/IG: @angela_aguilar_|



Fue desde los últimos días de 2024 que se volvió tendencia un supuesto romance del interprete de la canción ‘Botella tras botella’ con una influencer, ya que ésta mediante videos en TikTok compartía supuestas pruebas de su amorío con el artista, incluso hasta mostró capturas de pantalla y audios en los que se supone que Ángela Aguilar le reclamaba por estar con su esposo.

La familia Aguilar desmintió la infidelidad de Nodal a Ángela/IG: @angela_aguilar_|



Fue por esta situación que el tema se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación, viéndose obligada la familia Aguilar a publicar un video en donde desmiente la infidelidad de Nodal, señalando que las supuestas pruebas que mostró la influencer son truquadas e incluso criticando a los medios de comunicación que hicieron nota de ello.



" En tiempos donde la información vuela, es crucial verificar las fuentes y no caer en rumores sin fundamento. Una vez más, nos enfrentamos a mentiras creadas por personas que buscan atención, difundiendo historias falsas sin ningún sustento”, se lee en la publicación, mientras que el video cierra diciendo “no todo lo viral es real”.

Los Aguilar calificaron como falso todo lo compartido por la influencer/IG: @angela_aguilar_|



Ante la aclaración de los Aguilar, la influencer @iveethzz parece haber quedado orillada a aceptar que lo que publicó y dijo fue falso, ya que en una nueva publicación mandó un mensaje dando a entender todo se trató de una broma.



“ A mí me gusta molestar. Hay gente que no entiende la vibra todavía. No están preparados para mis cosas. Buen día”, publicó la influencer.

