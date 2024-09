Fans inician boicot para no ver La Casa de los Famosos por trampas en la prueba del líder

Las polémicas en La Casa de los Famosos no paran y en esta ocasión se prepara un nuevo boicot, pero no de marcas, sino de un sector del público que inició una campaña para dejar de ver el reality show, luego que durante la prueba del líder el ganador fue Agustin Fernández y no Karime, en una clara prueba de que la producción tiene a sus habitantes favoritos, según los fans.

Como si no fuera suficiente con que varias marcas dejaron de patrocinar el programa de Televisa durante la última semana, producto de las acciones violentas de Adrián Marcelo, ahora son los propios televidentes quienes hacen un llamado para no consumir el reality show tanto por televisión abierta como por la plataforma de streaming ViX.

La polémica surgió el lunes cuando se realizó la prueba del líder, la cual de ganar el Cuarto Mar (Karime, Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte) les aseguraría a sus integrantes mantenerse en la casa una semana más y poner en la placa de nominados a los dos habitantes del Cuarto Tierra (Agustín Fernández y Sian Chiong), con una alta probabilidad de salir.

La prueba constaba en preparar hamburguesas conforme La Jefa les pedía ingredientes, los cuales tenían que tomar con unas pinzas para luego recorrer una barra de equilibrio y llevarlos hasta una mesa al otro extremo, en donde la clave era tanto acabar primero como tener todos los ingredientes en el orden correcto.

Aquí las pruebas de que fue un descarado robo el liderazgo de hoy, GANÓ KARIME. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/omgyEBAk9G — (@kenialegends) September 10, 2024

En la final, Sian, Karime y Agustín competían, siendo el ganador de la prueba éste último después de que La Jefa revisó los videos, sin embargo, los fans de La Casa de los Famosos hicieron virales imágenes en donde se ve claramente que fue la exparticipante de Acapulco Shore quien tenía lista su hamburguesa antes que los rivales, por lo que ella debió ganar.

El triunfo significó para Agustín quedar inmude en las siguientes nominaciones, además tiena la posibilidad de matener la salvación, la cual le daría a Sian, lo que dejaría en la placa de nominados a puros integrantes del Cuarto Mar.

Ante esta inconformidad, varios usuarios llamaron a no ver La Casa de los Famosos durante esta semana, pues creen que la producción le dio el triunfo a Agustín para que el eliminado del próximo domingo sea un integrante del Cuarto Mar, lo que equilibraría un poco la competencia en el reality show.

“La prueba de líder fue descaradamente REGALADA con reglas inventadas y trampas, evidentemente el gane era de Karime. Esta semana NO veamos por medios oficiales (ViX o las estrellas), si lo hacen que sea por otros (Telegram, TikTok, etc.)”, se lee en el mensaje que publicó la cuenta de X @kenialegends, obteniendo varias respuestas a favor.

“No es posible que le hayan dado el gane a Agustín, ojalá y sé se les baje el rating por TRAMPOSOS”, “Yo apoyo, nada de ver las galas, y el 24/7 en ViX o Canal 5”; “A partir de hoy ya no veré el programa, ni en canal 5 ni en ViX, nos deberíamos de unir para bajar más el rating”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

