¿Adrián Marcelo es homosexual? Comentario de Mario Bezares en La Casa de los Famosos desata rumores

Ni porque Adrián Marcelo ya va para una semana fuera de La Casa de los Famosos deja de ser noticia, pues ahora fue retomado un video del reality show en donde Mario Bezares hizo un comentario en el que deja ver que su amigo e influencer regio es homosexual, lo que desató cualquier cantidad de comentarios en redes sociales.

La semana pasada, cuando Adrián Marcelo todavía estaba en el programa, hubo un momento en el que se puede observar a Arath de la Torre y Mario Bezares hablando en la cocina sobre los ataques que han sufrido del youtuber, señalando el conductor del Programa Hoy “a ti te han dado, pero no como me dieron a mí güey (…) a mí me dieron bajo, sin piedad, ya van varias veces, porque el que me enfrenta no te va a enfrentar nunca a ti”, dijo Arath en referencia a Adrián Marcelo.

A ello Mario Bezares respondió que si Adrián Marcelo se le ocurría utilizar su historia, en referencia al asesinato de Paco Stanley por el que estuvo encarcelado, “me lo paso por los huevos”, para luego rematar diciendo “yo no hablo de su homosexualidad”, y aunque hizo un ademán con las manos para tratar de taparse la boca y parecer que fue una broma, por el tono que utilizó a más de una persona en redes sociales le pareció que habló en serio.

De hecho, muchos usuarios en redes sociales avivaron un viejo rumor que relaciona a Adrián Marcelo con el conductor de Imagen Televisión, Nacho Lozano, pese a que en la actualidad el youtuber regiomontano está casado.

“Obviamente se le notaba a AM, por eso su misoginia y homofobia. Está frustrado y jamás lo va a aceptar”; “En Monterrey se sabe que es pasivo”; “Adrián fue novio del guapo de Nacho Lozano”; “Eso siempre se ha sabido en Monterrey”, “Yo soy 100% regio y se los puedo confirmar. Aquí en Monterrey se saben los chismes de esquina a esquina”, son algunos comentarios que se leen en rede sociales.

Adrián Marcelo dice que todos los hombres tienen su lado homosexual

A propósito de este tema, otros usuarios recordaron la entrevista que el año pasado le hizo Yordy Rosado para su canal de YouTube, en la que Adrián Marcelo comentó que, según su punto de vista, todos los hombres tienen una homosexualidad reprimida.

“Yo siento que los hombres tenemos una homosexualidad reprimida. La heterosexualidad termina siendo una decisión consciente, yo no creo que se pueda encuadrar la sexualidad; un macho regio jamás te va a aceptar que se ha imaginado equis cosa homosexual, aunque llevarlo a la ejecución es otra cosa”, comentó aquella vez Adrián Marcelo.

Mayito dice que Adrián Marcelo es un macho misógino porque en realidad es un homosexual reprimido obligado a llevar una vida heterosexual para satisfacer las exigencias de su pueblerina familia conservadora y retrógrada de Nuevo León. pic.twitter.com/yVdXO7kM1Y #LaCasaDelosFamososMX — Jorge Tedeschi (@JorgeTedeschi) September 8, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Prepa en Línea SEP 2024: Así puedes registrarte y estos son los requisitos para acabar el bachillerato