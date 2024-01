Federica Quijano, cantante de Kabah, reveló estar en el hospital tras ser agredida por su hijo

La famosa cantante Federica Quijano compartió detalles de su estado de salud a través de su cuenta de Instagram. La artista compartió que fue al hospital tras haber sido agredida por su hijo Sebastián quien padece autismo.

La integrante del grupo Kabah, Federica Quijano, declaró que está preocupada de que su hijo Sebastián crezca y le vuelva a pegar; sus declaraciones se dieron a conocer luego de que tuvo ser hospitalizada por los golpes que recibió de su hijo.

De acuerdo con la famosa, el joven padece de autismo y en diversas ocasiones la cantante ha dicho lo complicado que es su educación, a la cantante le duele ver a su hijo padecer autismo porque su comportamiento tiende a cambiar repentinamente y hay días en los que Sebastián está bien, pero cuando se vuelve agresivo, ello no sabe cómo actuar para que se calme.

Federica Quijano declaró que su hijo sufrió una crisis, debido a su condición y se puso agresivo en la mañana. El joven terminó dando un cabezazo en el brazo de la cantante por lo que tuvo que ir al hospital.

La cantante declaró que se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, luego de lo ocurrido declaro que fue diagnosticada con una Tendonitis, debido al fuerte golpe que sufrió en el brazo por el cabezazo de su hijo Sebastián.

El médico le dio indicaciones, por lo que debe mantener reposo para su pronta recuperación.

"A veces ser mamá azul es una montaña rusa "

Explicó la cantante de #Kabah, Federica Quijano tras ser agredida por su hijo que tiene #autismo y que la dejó con el brazo #herido . pic.twitter.com/yGqr8Dgiec — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) January 12, 2024

La cantante se mostró muy agradecida con sus fans por el cariño que le mostraron en redes sociales por el momento que está pasando: “A veces como mamá azul es como una montaña rusa. Hay días en que mi hijo Sebastián es muy tranquilo e increíble que lo miras a los ojos y ves que te corresponde y hay otros en los que me hace pensar que no he avanzado nada”. Comento la cantante.

