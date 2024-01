La última vez que tuvimos un tema inédito de Ariana Grande fue ‘Stuck With U’, el cual lo lanzó en 2020, ahora después de tres años se animó a publicar ‘Yes, and?’.

Con este regreso a la escena musical, la cantante hace un viaje al pasado al revivir la escena house que predominaba en la década de los 90.

Ariana Grande responde a sus críticos

Dentro de los ritmos electrónicos, Ariana Grande aprovechó su letra para mandarle un mensaje a las personas que alguna vez la criticaron por su figura.

“Ahora, estoy harta de preocuparme de lo que piensen, no, no me esconderé debajo de tus propias suposiciones o cambiaré mi vida más auténtica”, es parte de la letra de ‘Yes, and?’.

¿Ariana Grande hace un homenaje a Madonna?

En algunas partes de ‘Yes, and?’ se puede percibir el teclado de inicio de la canción ‘Vogue’ de Madonna. Este sonido fue percibido por sus seguidores que lo hicieron notar de inmediato.

Pero al final no se sabe si le hace un homenaje a la ‘Reina del Pop’ o si sólo se trató de un sampleo ocasional.

Aquí la canción que marca el regreso de Ariana Grande

