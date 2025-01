Felipe Calderón reacciona a que lo hayan declarado "persona no grata" en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado a los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón como personas non gratas. En respuesta a esta declaración, el expresidente Calderón manifestó que considera un honor tal designación y que sería una ofensa no ser considerado de esta manera.

Calderón a responde al nombramiento de persona "no grata" en Venezuela

El expresidente de México, Felipe Calderón, manifestó la necesidad de actuar con valentía al respaldar a Edmundo González Urrutia, en consideración al sufrimiento de los ciudadanos venezolanos. Tras ser declarado persona non grata por la Asamblea Nacional de Venezuela, Calderón compartió una entrevista realizada por el medio El Heraldo a través de las redes sociales, en la cual se aborda el nombramiento efectuado por dicho país.

"Es un honor ser declarado persona non grata por @NicolasMaduro⁩, me ofendería que no lo fuera. A ⁦@EdmundoGU⁩ lo apoyo porque es lo correcto, porque la democracia muere si no se lucha por ella. Con ⁦@SergioSarmiento⁩ y ⁦@LupitaJuarezH" .

Es un honor ser declarado persona non grata por @NicolasMaduro⁩, me ofendería que no lo fuera. A ⁦@EdmundoGU⁩ lo apoyo porque es lo correcto, porque la democracia muere si no se lucha por ella. Con⁦@SergioSarmiento⁩ y ⁦@LupitaJuarezH⁩ https://t.co/WClbpg152p — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) January 9, 2025

¿Quién es Felipe Calderón?



Felipe Calderón es un político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde 2006 hasta 2012. Es miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y su mandato se caracterizó por una intensa lucha contra el narcotráfico y la violencia relacionada con el crimen organizado. Calderón también promovió reformas económicas y políticas durante su administración. Su gestión ha sido objeto de controversia y debate, especialmente en relación con la estrategia de seguridad implementada.

