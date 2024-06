Festival Live Out revela cartel 2024; divide opiniones por las bandas

A principio de mes, el festival Live Out empezó con la venta especial de boletos antes de revelar su cartel, la gente confiada logró agotar su primera preventa.

Pero ahora que sacaron el Line up, empezó a dividir a la gente en redes sociales pues muchos quedaron complacidos y otros dicen que es más de lo mismo.

¿Qué bandas estarán en Live Out?

Para este año, Gwen Stefani, One Republic y The Hives encabezan el evento que se realizará el próximo 12 de octubre en Parque Fundidora en Monterrey.

Pero además estarán The War on Drugs, Nicki Nicole, Fitz &The Tantrums, Neil Frances, Massano, Empress Of, Kerala Dust y Rojuu, entre otras bandas.

Cartel de Live Out agrada a medias

El festival tendrá su preventa general el próximo 18 de junio para los tarjetahabientes de Citibanamex, y ante ese anuncio la gente en redes sociales empezó a expresar su rechazo mientras otros defendían el cartel de este año.

“¡Qué bueno que no le entré al early bird (venta anticipada)!”, “Que mejor desaparezca el Live Out”, “Pues mucho mejor que el año pasado sí estuvo” y “Mejor me espero a la feria de San Luis”, fueron parte de los comentarios negativos.

Mientras otro sector quedó encantado con las agrupaciones que estarán: “Que buen cartel, más de lo que merece la gente de aquí que no se cansa de pedir los mismos artistas”, “Al fin un Live Out decente” y “Yo sí jalo por The War on Drugs y The Hives”.

