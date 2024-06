Fidel Castro, de Marca Registrada, se disculpa con Belinda por broma acerca de Nodal

La agrupación Marca Registrada estuvo a punto de colaborar con Belinda, pero la cantante canceló debido a una broma de Fidel sobre los tatuajes de Christian Nodal, lo que provocó la cancelación de la colaboración.

“No pues ya me puse el primero, yo pienso que de ahí para el real ya está canijo. Pero no, nosotros estamos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero para andar repartiendo”, fue el comentario que el vocalista compartió.

Vocalista de Marca registrada se disculpa con Belinda

El vocalista de Marca Registrada aclaró que la broma sobre el tatuaje de Christian Nodal en los ojos de Belinda fue un malentendido y que no se mete en la vida personal de la cantante.

“Fue un malentendido, nomás, con relación al pasado de la muchacha (Belinda) y a mí no me incumbe eso, lo que haya pasado ni lo que diga la gente de ella”

Fidel de Marca Registrada defendió a Belinda de los ataques recibidos y se disculpó por la cancelación de su colaboración, reiterando su disposición a grabar juntos en el futuro.

“Atacan muy feo a la muchacha por su pasado, sin saber lo que ella realmente haya pasado y a nosotros no nos incumbe. Y hay un respeto, pero tal vez ella de tanto que le estuvieron ahí hostigando tomó esa decisión y la decisión que haya tomado está bien de nuestra parte”.

“Nosotros somos unas personas maduras, nosotros no tenemos algún resentimiento, si ella quiere volver a grabar, y me habla y quiere grabar otra canción, yo voy y la grabamos, no pasa nada”.

