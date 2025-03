Fiscalía de Jalisco entrega informe a la FGR sobre el caso de Teuchitlán

La Fiscalía General del Estado de Jalisco ha procedido a transferir toda la información relacionada con el Rancho Izaguirre a la Fiscalía General de la República (FGR), en virtud de las omisiones identificadas en las investigaciones a nivel estatal, según lo declarado por el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

La acción se lleva a cabo tras las observaciones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre diversas omisiones en las investigaciones estatales. / X Arlin Medrano |

En una conferencia de prensa celebrada el 19 de marzo, el Sr. Gertz Manero indicó que, a pesar de que la Guardia Nacional localizó un rancho en septiembre de 2024, la fiscalía estatal no llevó a cabo una investigación adecuada. Se omitieron inspecciones exhaustivas, los vehículos hallados no fueron procesados de manera correcta, no se identificaron huellas dactilares y no se notificó a la Fiscalía General de la República sobre delitos federales, tales como la posesión de armas de alto calibre y la delincuencia organizada.

El Fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González, ha transferido el expediente a la Fiscalía General de la República y se ha ofrecido a colaborar en la investigación. También ha invitado a colectivos de búsqueda, activistas y medios de comunicación a acompañar al Fiscal General en una visita al Rancho Izaguirre, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.

Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación.



Reiteramos la disposición para colaborar en la investigación y llegar a la verdad.

El Rancho Izaguirre ha sido identificado como un centro de exterminio y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se hallaron más de 1,300 prendas, calzado y restos óseos. Esta situación ha suscitado indignación y ha dado lugar a llamados a la justicia por parte de los familiares de personas desaparecidas.

El Rancho Izaguirre ha sido identificado como un centro de exterminio y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. / RS |

