‘Fofo’ Márquez: Así reaccionó el influencer tras escuchar su condena a 17 años en prisión

Se ha revelado cuál fue la reacción del influencer ‘Fofo’ Márquez luego de escuchar la sentencia que recibió de 17 años y 6 meses de cárcel, al ser encontrado culpable del delito de tentativa de feminicidio.



Fue ayer 29 de enero de 2025 en el Penal de Barrientos, que un juez del Estado de México dictó sentencia condenatoria al tiktoker, quien deberá estar en prisión hasta el año 2042 como castigo a la golpiza que le dio a una mujer de 52 años llamada Edith a inicios del 2024, luego de que ésta chocó accidentalmente el vehículo de Rodolfo Márquez en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan.

'Fofo' Márquez fue condenas a 17 años y 6 meses de prisión/X |



¿Cómo reaccionó ‘Fofo’ Márquez a su sentencia?



A la audiencia para conocer la sentencia, no sólo asistieron abogados y familiares de ambas partes, también hubo presencia de medios de comunicación, por lo que de acuerdo a Mamba, reportero y colaborador de la agencia Kadri Paparazzi, ‘Fofo’ Márquez se mostró retados e incluso se reía luego de conocer que pasaría más de 17 años en la cárcel.



“ En todo momento estuvo muy tranquilo, incluso había momentos en los que se reía; cuando la parte defensora de la señora Edith 'N' estaba recordando el momento en el que 'Fofo' le dice que es una 'pinche vieja' y utiliza una serie de agresiones, en ese momento se reía.

El Penal de Barrientos, en el Edomex, es donde el influencer pagará su condena/X |



“ También había momentos en que volteaba a ver a su familia, sonreía, pues estaba como que en un multiverso, como que no pasaba nada, como si no estuviera a punto de recibir una sentencia que le va a cambiar la vida (...) una persona que va a recibir una sentencia, yo consideraría que estaría nervioso u ofendido, pero tan tranquilo y sonriente, sería lo último que me hubiera esperado”, comentó el reportero.



La actitud de retadora de ‘Fofo’ Márquez no paró ahí, ya que de acurdo a la misma fuente, el influencer trató de amedrentar con la mirada a uno de los custodios de la sala de audiencias.



“ En la sala de las audiencias, hay una parte donde hay personal de seguridad y uno de estos policías o personal de seguridad que están al lado del juez, quedan a escasos pasos de la ventanilla o del área donde tienen al inculpado, el policía lo estaba custodiando y 'Fofo' como que de una manera retadora no le quitaba la mirada al policía y él se quedaba con cara de qué me ves”, agregó el reportero.

La víctima de 'Fofo' reveló sentir miedo pese a que se hizo justicia/X |

Recordar que además de la condena de 17 años y 6 meses en prisión, un juez también ordenó a ‘Fofo’ Márquez pagar una multa de 67 mil 313.40 pesos y una reparación del daño de 277 mil 400 pesos.

