¿Galilea Montijo está embarazada? Esto fue lo que comentó

La relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno va viento en popa, por eso han decidido dar a conocer en público los que les depara como padres de familia.

En una entrevista para la revista Caras, la conductora de ‘Hoy’, de 51 años, habló de cómo conoció a su galán, pues hasta sus amigos cercanos le preguntaban sobre la relación.

“Es complicado abrir nuestra intimidad, a pesar de que existen las redes sociales, porque siempre tratas de cuidar lo más que se pueda, y más en nuestro caso porque ambos tenemos hijos, pero la gente y los amigos me preguntaban mucho: ‘¿Quién es, con quién estás saliendo?’ Y pues nada, fue algo que se dio de manera muy bonita y transparente, así que ahora queremos compartirlo con la gente que nos quiere”, detalló.

Galilea Montijo dudó de su galán

La también actriz relató que cuando le presentaron a Isaac se le hizo muy atractivo y por lo mismo dudó de andar con él, pero de inmediato se hizo el ‘match’.

“Cuando me lo presentaron, pensé: ‘qué muchacho tan guapo’, pero, en este medio se conoce mucha gente atractiva y hubo un click especial”, declaró.

La edad sí importa

Galilea también explicó que no se consiguió a un jovencito, pues es solo ocho años más grande que él, por lo que no considera que sea una roba cunas como se estaba diciendo.

Pero hablando de cuna, la relación entre ellos están fuerte que ya están pensando en ampliar la familia, pero Montijo sabe que el reloj biológico ya se le pasó así que no descartan recurrir a un tratamiento.

“A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña", finalizó.

