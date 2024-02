Galilea Montijo revela que no se puede desprender de una adicción

En la última edición de ‘Netas Divinas’, Galilea Montijo reveló que una fuerte depresión hizo que empezará a medicarse para poder estar tranquila.

La conductora del programa ‘Hoy’ dijo que su doctor le recetó unas pastillas que incluso las venden sin receta y eso le ayudó para mantener estable su salud mental.

La actriz tomaba gotas para la depresión

La actriz dijo que en un principio recurrió a unas gotas para salir de la depresión, pero desde que empezó con sus terapias, sus dosis han sido menos pero no puede evitar medicarse.

“No puedo dejar el antidepresivo, y no es un antidepresivo fuerte, gracias a Dios, de hecho te lo venden sin receta... Yo lo siento, de hecho, el día en que yo no me lo tomo, comienzo con una angustia espantosa”, detalló.

Galilea Montijo acepta que los antidepresivos son su salvación

La conductora de ‘Pequeños Gigantes’ dijo que ha intentado dejar de tomar los antidepresivos pero le es imposible aunque ha tratado de realizar otras actividades, pero es complicado.

“Gracias a Dios en terapia me mandaron este antidepresivo que ha sido mi salvación; yo me he agarrado del antidepresivo, de hacer ejercicio, de las amigas, del trabajo”, expuso.

Al final, Galilea reconoció que en 2012 fue cuando entró en depresión post parto pues no sentía alguna conexión con su niño.

“Yo no pude amamantar con todo esto (sus pechos), pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno. No bajó la leche, (me dijeron): ’No va a poder, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, finalizó.

