Galilea Montijo está tan feliz con su modelo que le escribe: "Te amo"

Galilea Montijo es afortunada. Actualmente vive un gran momento laboral después de su participación como conductora en el reality que rompió récord de audiencia LCDFM, y decidió tomarse unas vacaciones. Es por ello que desde la semana pasada no la hemos visto en la conducción del matutino Hoy. Sin embargo sí le ha dado tiempo de disfrutar del amor de su novio el modelo español Issac Moreno, con quién empezó a salir desde el pasado mes de marzo, cuando fueron captados jugueteando en las playas del caribe mexicano.

¿Desde cúando conoce al joven modelo?

Galilea e Issac se conocieron en el 2022 por medio de su compadre y gran amigo Alfonso Waithsman y el peinador Bernardo Moreno. Coincidieron en algunas fiestas pero la amistad y el romance se dio después de que Galilea anunciará su divorcio con Fernando Reina luego de 11 años de matrimonio en marzo de este año. Una vez que Galy estuvo libre decidió dejarse conquistar por el modelo español de 42 años de edad quién no dudo en acercarse en otro plan sin importar la diferencia de ocho años que existe entre ellos.

Lo que sabemos de Issac es que nació en Canarias, tiene un hijo, estudió contabilidad e ingeniería, pero decidió incursionar en el modelaje dónde le ha ido de maravilla gracias al espectacular físico y galanura que lo ha llevado a destacar.

Ya no esconden su amor y ambos se dejan mensajes en sus redes

El pasado mes de mayo cuándo salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja, Galilea comentó:”No esta padre que si un hombre se divorcia, anda con alguién, se lo aplauden. No está padre que a uno como mujer la sociedad la siga tachando porque te divorcias y sales con alguién... ¿perdón? También tenemos derecho las mujeres y tenemos derecho de lo que sea igual que los hombres. No es un chavito, tiene 42 años y si fuera también más chavito qué tiene”.

Es así que a 5 meses del anunció de su separación la pareja decidió dar rienda suelta a su amor y no vivirlo en secreto. Casi al final del proyecto de La Casa de Los Famosos México, Issac acompañó al foro a su novia, el día que Manuel Turizo, cantó para los habitantes y compartió una fotos en sus redes que posteriomente Galy le comentó:”Flipa mi niño” acompañado de besos y corazones.

Pero hace un día que el modelo subió unas fotos de una sesión que hizo en Italia, la conductora abiertamente escribió“Te amo # mi moqui” a lo él respondió:”No como yo #moquito”.

