Se revela que Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron hace unos meses su separación, pues en un principio se comenzó a hablar de una infidelidad entre el músico hacia la cantante, en donde se vincularon nombres como el de Valeria Duque e incluso Ester Expósito.

Amor Romeira, integrante del programa Fiesta de Telecinco, fue la encargada de dar a conocer que el puertorriqueño se habría consumado con la modelo e influencer Zaira de la Morena, una joven valenciana de 23 años.

"Yo me hago responsable de esta información, porque yo he visto todas las pruebas y si yo fuera Rosalía me dolería mucho. Yo no me meto al camerino con un cantante solo", publicó la integrante del programa Fiesta de Telecinco.

Hay que destacar que, Rosalía y Rauw Alejandro terminaron por acuerdo mutuo pese al gran amor y el respeto entre los cantantes.

Rauw Alejandro estará en la ciudad de Valencia, España, dando un concierto como parte de su gira el próximo 26 de agosto.

