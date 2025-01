Galilea Montijo termina su relación profesional con Danna Vázquez, tras ser vinculada a fraude

Galilea Montijo ha finalizado su relación laboral con la publirrelacionista Danna Vázquez tras enterarse de una investigación de TelevisaUnivision sobre la divulgación de información privada del programa ¿Quién es la Máscara?. Montijo comunicó su decisión en medio de controversias sobre filtraciones y la investigación que involucra a Vázquez.

Galilea Montijo ha finalizado su relación laboral con la publirrelacionista Danna Vázquez. | IG |

Galilea Montijo termina su relación profesional con Danna Vázquez

En su perfil de Instagram, Galilea Montijo emitió un comunicado en el cual informó que, por acuerdo mutuo, ha decidido desvincularse del talento artístico de Danna Vázquez.

“Derivado de diversa información de la que he sido enterada recientemente, les informo que siempre me he conducido con cariño, lealtad y respeto hacia mi casa TelevisaUnivision, y así lo seguiré haciendo.

He pedido a mi equipo y personal cercano que tomen todas las medidas necesarias para contribuir a que se aclare esta situación y por ello, de común acuerdo con Danna Vázquez, he convenido dar por terminada nuestra relación profesional”.

La controversia sobre la filtración de información confidencial de la sexta temporada de ¿Quién es la Máscara? ha cambiado de dirección, ahora enfocándose en Galilea Montijo y su publirrelacionista, Danna Vázquez, como los nuevos sospechosos. La producción del programa ha pedido una investigación interna para desvincularse de la filtración de la lista de participantes. Anahí ha aclarado que Vázquez no es su representante y ha negado cualquier relación profesional con ella.

Anahí ha dejado claro que Vázquez no es su representante y ha negado tener cualquier relación profesional con ella. | RS |

