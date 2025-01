Gene Simmons, de la banda de rock Kiss, agradece a Sheinbaum por ayuda en incendios de California

En medio de la tragedia de los incendios forestales que consumieron buena parte de Los Ángeles, los lazos entre México y Estados Unidos se fortalecieron, y un ejemplo es el mensaje de agradecimiento que mandó Gene Simmons, exlíder de la banda de rock Kiss, a la Presidenta Claudia Sheinbaum por enviar un grupo de bomberos para combatir el fuego en California .

Gene Simmons es mundialmente conocido como líder de la banda Kiss/IG: @genesimmons|



Desde la semana pasada los incendios que afectaron el estado californiano han llamado la atención de todo el mundo, al propagarse por varios kilómetros y destruir miles de casas, así como provocar la muerte de casi 30 personas, según la última actualización.



Por ello es que desde diferentes partes la ayuda no ha cesado, incluyendo la del Gobierno mexicano, que por orden de la Presidenta Sheinbaum mandó a la “Serpiente Amarilla”, que es un grupo de 72 bomberos especializados provenientes de varios estados de México, como Morelos, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Yucatán, los cuales han ayudado a sofocar los incendios en California.

A big thank you to Mexico’s @mexico new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico’s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires.

— Gene Simmons (@genesimmons) January 13, 2025