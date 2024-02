Gina Holguín denuncia que le robaron leche materna en un hotel

Georgina Holguín, conductora, actriz y comentarista de TUDN, denunció haber sido víctima de robo en un hotel de Estados Unidos, luego de que le desaparecieran bolsas de leche materna que estaba guardando para su bebé.

Fue mediante una publicación en sus redes sociales, que la también esposa del comentarista Andrés Vaca, relató su amarga experiencia y su sorpresa al descubrir que existe un “mercado negro” que se dedica a hacer negocio con la leche lactante.

¿Cómo le robaron la leche materna a Gina Holguín?

“Me robaron mi leche de 15 días que me estuve sacando durante un trabajo. Esto fue en el Hotel Holiday Inn (de Phoenix, Arizona), ahí en el restaurante. Me la estuvieron guardando con mi nombre, mi número de habitación, pero a la hora del checkout nadie sabe nada y que la chica que la estaba guardando, ‘la corrimos ayer’ (le dijeron). Me enteré que era hermana del gerente, todo estuvo tan raro, no saben el coraje e impotencia que me dio.

"Es un esfuerzo que hace uno como mamá, de estarte sacando leche, estarla cuidando, congelando para llevársela a mi bebé y que se la hayan robado me parece increíble, no lo podía creer. Cuiden mucho su leche”, mencionó Gina Holguín en un video.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿FALTA DE AGUA? CONOCE LAS ALCALDÍAS MÁS AFECTADAS ANTE LA FALTA DEL SUMINISTRO