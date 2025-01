Gobernador de Los Ángeles agradece a México por la ayuda enviada para combatir los incendios

Tras los incendios mortales que se registraron en Los Ángeles, el gobernador de California, Estados Unidos, Gavin Newson a través de sus redes sociales agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Newson agradeció el envío de un equipo de los elementos del Plan DN-III y de combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor}), para el combate de los incendios que actualmente afectan a Los Ángeles.

72 firefighters and emergency personnel have arrived from Mexico to help respond to the Los Angeles Fires.



Emergencies have no borders, and we are deeply grateful to President @Claudiashein for your unwavering support during one of California’s greatest times of need. pic.twitter.com/3voXpG9NYK

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 12, 2025