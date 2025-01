Reportan caída de BBVA en su sistema el día de hoy, 11 de enero 2025

¡No es tu internet! Se reportó una caída del servicio del sistema del banco BBVA este 11 de enero.

Un colapso en los sistemas de la app BBVA México fue reportados por cientos de clientes en un caos financiero durante este sábado.

La aplicación presentó fallas el día de hoy|

Un “error interno” fue lo que ocasionó el colapso en la aplicación, esto ha impedido el acceso de un gran número de usuarios a la aplicación móvil.

Los clientes de BBVA no han podido realizar transacciones básicas como retiros de efectivo o pagos.

Esta caída se reportó desde tempranas horas de este sábado 11 de enero, lo que ha provocado molestia entre los clientes, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración.

Sistema de BBVA presenta fallas en su aplicación|

¿Qué problemas están reportando los usuarios?

Las principales fallas que están experimentando los clientes de BBVA son:

Dificultad para iniciar sesión

No poder acceder a la banca móvil

No poder consultar saldo

No poder realizar transferencias

