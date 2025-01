¿PlayStation lanza videojuegos con aromas? Esto sabemos

En el Consumer Electronics Show (CES) 2025 que se llevó acabo en Las Vegas, Sony presentó sus más recientes novedades en cuestión de videojuegos.

Entre las sorpresas por parte de PlayStation sorprendió con toda una experiencia sensorial, donde los jugadores podrían percibir olores sobre lo que estaba pasando en un juego.

Future Immersive Entertainment Concept es la novedad de PlayStation / Especial|

Playstation presenta lo más nuevo en juegos

La compañía electrónica soltó al mundo el Future Immersive Entertainment Concept, el cual es un cubo de realidad virtual con el cual puedes entretenerte en 360 grados.

Además de tener audio envolvente, los usuario pudieron sentir más las imágenes con aromas que nunca se imaginaron, pues para esta demostración se presentó el videojuego de ‘The Last of Us’.

Con el juego de ‘The Last of Us’ se podían percibir aromas / Especial|

Mientras iba combatiendo zombies, salían olores a humedad, a hongos podridos y aromas desagradables como si estuvieras viviendo realmente el fin del mundo.

Sobre su salida a nivel comercial no se dieron a conocer más detalles pero se adelantó que la experiencia también se podrá disfrutar en otros títulos como ‘God of War’ y ‘Horizon’.

