Google cambiará el nombre de Golfo de México en mapas de EE. UU.

Google anunció que cambiará el nombre del "Golfo de México" a "Golfo de América" en sus mapas en Estados Unidos, así como el monte "Denali" a "McKinley", siguiendo el renombramiento realizado por el gobierno de Estados Unidos.

El 20 de enero, al asumir la presidencia, Donald Trump emitió órdenes ejecutivas que incluían la modificación del nombre de dos lugares, entre ellos el Golfo de México, que fue renombrado como "Golfo de América". El 24 de enero, el Departamento del Interior anunció la implementación de dichos cambios.

Google generalmente lleva a cabo la implementación de cambios una vez que las fuentes gubernamentales oficiales los han anunciado.

When that happens, we will update Google Maps in the U.S. quickly to show Mount McKinley and Gulf of America.

— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025