Graban a mujer oficial de la Policía Bancaria de la CDMX intimidando a hombre

En redes sociales se ha hecho viral el video que muestra a una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México, quien aparentemente amedrenta a un subordinado, señal que para parte de la sociedad significa una muestra de la corrupción que hay en la policía capitalina.

La protagonista del clip que circula en redes y con 36 segundos de duración es la oficial Mariana Arias Barajas, quien cuenta con 18 años de servicio en la corporación, según lo informado por el medio Quinto Poder.

Esta mujer aparentemente está hablando con un subordinado, a quien confronta y trata de intimidar luego de que presumiblemente presentó una denuncia contra ella. “Ahorita que venga mi compañero… te va a llevar al baño un ratito, así que no me hagas emp&tar. Tu pinch& denuncia me hace lo que el viento a Juárez: ni madres", comenta la oficial.

La policía Arias Barajas continúa burlándose de su subordinado diciéndole: "¿Sabes cuántas denuncias tengo? No tienes idea. ¿Y qué pasa? Nada", además de que le deja ver que las autoridades con quien la acusaron no harán nada, pues "ellos están con nosotros".

Tras hacerse viral este video, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se dijo dispuesta a atender el caso, aunque solicitó que la parte afectada se presentara para denunciar a la oficial Mariana Arias Barajas.

"TU DENUNCIA me HACE lo que el VIENTO a JUÁREZ... NADA" Es MARIANA ARIAS, comandante de la POLICÍA BANCARIA (PBI), SECTOR PLATEROS de @SSC_CDMX Así AMENAZÓ a un subalterno y ABRIÓ lo que PODRIA ser una CLOACA. ESTAREMOS ATENTOS@ClaraBrugadaM@martibatres@PabloVazC pic.twitter.com/zo7vBCJyRi — (@davosv2004) August 29, 2024

La SSC aclara la situación de la policía acusada de prepotente

Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa, en la que aclaró que la mujer policía que aparece en el video detuvo a un joven por estar fumando en vía pública un cigarro con características similares a las de la marihuana, pero al momento de presentarlo al Juzgado Cívico de la alcaldía Álvaro Obregón, se negó a llevarlo al baño, argumentando que por protocolo debía hacerlo un policía del sexo masculino.

“Dicha situación, generó una confrontación entre el remitido y la oficial. Ante este hecho, la uniformada respondió de forma agresiva, situación que fue registrada en video. Por los hechos observados, personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento del hecho e iniciará el proceso para la suspensión de la policía, en tanto se concluye la investigación”, informó la SSC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chessman amenaza a Adrián Marcelo por misógino en La Casa de los Famosos