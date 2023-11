Guardia agredido en Puebla dice que no le quedó de otra más que dejarse pegar

Jonathan Nolasco, el guardia agredido por un joven en Puebla, habló sobre cómo sucedieron los hechos en el fraccionamiento residencial Lomas de Angelópolis el pasado lunes, además de que se confirmó que el agresor ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes.

El trabajador de 19 años detalló que el problema comenzó cuando las plumas de acceso al fraccionamiento no se levantaron, debido a una falla de la aplicación Parkimobil y pese a que le explicó a su agresor que no podía hacer nada para dejarlo pasar, éste comenzó a insultarlo verbalmente y luego a agredirlo físicamente.

“ Lo que pasó fue que llegó el residente de lado de plumas de residente, y la pluma no me abría, le comenté que yo no le podría abrir porque no teníamos el acceso a esas plumas, me empezó a agredir verbalmente, me dijo que iba a regresar a partir la madre. En eso me empuja, yo me vuelvo a levantar y en eso me empieza a pegar, lo único que hice fue que yo me enconché, me cubrí y pues ya dejé que me pegara", declaró Jonathan para TV Azteca, agregando que se sintió frustrado por no poder responder la agresión.

“ Yo me sentí muy enojado y frustrado porque pues yo no pude hacer nada, no pude igual regresar golpes o algo así…”, agregó la víctima, quien presentó lesiones en nuca, cuello y nariz, por lo que se le practicaran unas radiografías y exámenes con Rayos X para descartar algún otro problema.

EMPRESA DE SEGURIDAD NEGÓ QUE LO HAYA DESPEDIDO

Por su parte la empresa de seguridad ‘Vima’, que presta sus servicios en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, negó que haya despedido a Jonathan tras el incidente e incluso reveló que respaldó al joven para que presentara una denuncia contra su agresor por lesiones y lo que resulte.

“ Legalmente no vamos a parar y él tiene el respaldo de la empresa y del departamento legal para llegar hasta las últimas consecuencias... Sí se comunicó el señor (padre del agresor), nos pidió una disculpa telefónicamente y nos comentó que buscaba acercarse para solucionar el tema, sin embargo nosotros lo que queremos es dejar un precedente de lo que está pasando y de lo que no puede pasar”, declaró Oscar Villanueva, director administrativo de la empresa.

#Puebla | El guardia de #seguridad que fue golpeado por un adolescente, rompió el silencio. Ya acudió a la Fiscalía para presentar la #denuncia; el padre del agresor se comunicó con él para ofrecerle una #disculpa.@AndreaLezama24 y @oscarlozanomx nos cuentan en @LosRuizLara. pic.twitter.com/5hGtEgbYR8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2023