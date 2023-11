Éxitos de José José sonarán en big band en la voz de Pablo Marentes

Modas van modas vienen, pero José José se mantiene en el gusto del público, donde las nuevas generaciones están conociendo su música.

Y para continuar con su legado, Pablo Marentes y la Big Band Jazz de México alistan para este viernes primero de diciembre un homenaje al Príncipe de la Canción en las instalaciones de El Cantoral.

En entrevista con Contra, Pablito nos adelantó que están preparando nuevos arreglos para deleite de sus seguidores y de aquellos que quieran conocer los temas del artista fallecido en 2019.

“Tenemos bien montado el repertorio, la Big Band tiene arreglos que han hecho para este concierto, todo es nuevo, no es nada repetitivo. Hemos seleccionado las canciones cuidadosamente para satisfacer a toda la gente que nos acompañará. Hay canciones que son infaltables como ‘Almohada’, ‘El Triste’, ‘La Nave del Olvido’, etcétera”, detalló.

No es su primera vez

Para el joven cantante, no es la primera vez que interpreta canciones de José José, hace poco lo hizo con una orquesta sinfónica en Guatemala.

“De hecho ya es como mi décima vez, llevo dos años homenajeando al Príncipe y es muy bonito ver el avance en mi carrera. Todo empezó haciendo el homenaje con un piano, luego con dos músicos, posteriormente empecé hacerlo con cuatro músicos. Después con mi full band con 12 personas, luego se hizo un show en Guatemala este año y lo hice sinfónico con 38 músicos. Ahora voy con la Big Band Jazz de México, que son 30 músicos en acción”, comentó.

Su amor por la música del Príncipe, también fue un legado que le dejaron sus padres al enseñarle desde pequeño las canciones de José Rómulo Sosa Ortiz, su nombre real.

“Yo tengo 23 años de edad, de alguna forma soy más chico y mis papás me ponían discos y me ponían la biografía en DVD de José José, venían videoclips, entrevistas... eso yo lo veía, me calmaba y era interesante verlo. Empece a cantarlo desde los 15 años y no he parado”, expuso.

Acercamiento con la familia

Pablo Marentes también tuvo la oportunidad de cantar con Marysol Sosa en un concierto homenaje a su padre, pero lamentó que no pudo conocer a José José en vida.

Por último, dijo que su objetivo es que el legado del intérprete siga más vivo que nunca: “Esto está llegando a nuevas generaciones, es bueno que la gente siga escuchándolo”.

