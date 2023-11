La actriz Esmeralda Pimentel revela que en el pasado sufrió de adicciones

Durante una entrevista, Esmeralda Pimentel contó por primera vez que tuvo una época muy oscura de su vida donde trató de quitarse la vida y cayó en las drogas.

"He pasado por momentos muy luminosos y por otros bien darks, las drogas, intentar suicidarme, el abuso, también he recibido muchísimo amor. Me considero una persona sumamente afortunada, pero creo que la respuesta es aprender a pedir ayuda”, mencionó.

Esmeralda se quedó sin dinero

En el podcast ‘El Rincón de los Errores’ conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez, la actriz reveló que su adicción llegó a ser tan fuerte que se quedó sin dinero, sumado a eso, tenía problemas con su entonces pareja, de quien no dio nombres.

“La época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, porque fue una época muy oscura. Hubo un momento en el que me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también… Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo”, narró.

Una ceremonia de tambor la rehabilitó

Esmeralda no detalló el tiempo en que la pasó mal, pero sí recuerda que un terapeuta le ayudó a salir adelante por medio de una ceremonia.

"Durante toda la noche, únicamente en los descansos tomaba café y agua. Gracias a esa ceremonia de tambor, supe que yo tenía la posibilidad de sentir físicamente todo este tipo de sensaciones y de contactar con lo divino sin meterme nada. Empezó siendo de vamos a probar y de pronto sentía mucha libertad, mucha falsa libertad”, finalizó.

