Shocker, luchador mexicano, recayó en la drogas; su madre pide ayuda

Sorjuana Reyna “La Bikina”, madre del reconocido luchador mexicano Shocker, dio a conocer que su hijo Jair Soria, se encuentra actualmente en una clínica de rehabilitación para luchar contra su adicción a las drogas, en especial al cristal.

Según relató Doña Sorjuana en entrevista para Ventaneando que su hijo había estado en su natal Jalisco, en un esfuerzo por reponerse después de la trágica pérdida de su padre y de una lesión en la mandíbula que sufrió en el pasado. Sin embargo, su lucha contra la adicción se vio afectada por la difícil situación emocional que atravesaba, lo que provocó que no pudiera resistir el deseo de consumir nuevamente drogas.

"Estaba muy bien, pero comenzó a desesperarse. Me dijeron que la gente que se droga con cristal a los tres meses tiene recaídas muy fuertes. Empezó con 'me voy, me voy' y se fue a México, ¿pero a qué se fue? A caer, pero peor", expresó angustiada la madre del luchador.

La situación es especialmente preocupante debido a que Shocker necesita someterse a una cirugía de reconstrucción de mandíbula, la cual tiene un alto costo económico que excede las posibilidades de Doña Sorjuana.

"La (quijada) tiene que poner toda nueva, y cuesta muchos miles de pesos, yo ni vendiendo la casa me alcanza, además, ¿dónde me voy a meter?", detalló la madre con tristeza.

